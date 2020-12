Polizeipräsidium Ulm

Unbekannte Autofahrer verursachten die vergangenen Tage Schäden an geparkten Autos in Göppingen und Hohenstadt.

In Göppingen parkte ein Audi zwischen 13 und 21 Uhr in der Faurndauer Straße. Ein unbekannter Autofahrer streifte mit seinem Auto den geparkten Audi. Er kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des Verursachers zurück. Anhand der dort befindlichen Teilenummern konnte bislang ermittelt werden, dass der Verursacher mit einem Peugeot 207 unterwegs war. An dem Audi entstandn ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein Audi in der Hohenstadter Gartenstraße. Auch hier fuhr ein Unbekannter dagegen und ließ einen Schaden von knapp 1.000 Euro zurück.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

