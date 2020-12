Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Mann hält brennenden Lappen in der Hand

Noch unklar ist, was am Sonntag ein 32-Jähriger an einem Stall in einem Donzdorfer Ortsteil zu suchen hatte.

Gegen 10.30 Uhr sah eine Frau den Verdächtigen neben ihrem Wohngebäude an einem Stall in Reichenbach. Der Mann hatte einen brennenden Lappen in der Hand. Sie forderte den Mann auf, den Lappen zu löschen, sagte sie später der Polizei. Das tat er auch und ging danach weg. Die Polizei traf den Verdächtigen in der Nähe des Stalles an einer Wohnung an und sicherte die Spuren. Noch unklar sind die Hintergründe des Handelns des Verdächtigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

