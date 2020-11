Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Einbrecher bleibt ohne Beute

In den vergangenen Tagen versuchte ein Unbekannter eine Sattelzugmaschine aufzubrechen.

UlmUlm (ots)

Ermittlungen der Polizei zufolge muss der Täter am Wochenende zugeschlagen haben: Seit Freitagabend parkte eine Sattelzugmaschine in der Schwarzachstraße. Montagmorgen stellte ein Zeuge die Aufbruchspuren an der Beifahrertür fest. Ein Unbekannter hatte versucht in das Fahrzeug zu kommen. Es gelang ihm nicht. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Die Riedlinger Polizei (07371/9380) hat die Spuren gesichert. So erhalten die Beamten erste Hinweise auf den Unbekannten.

+++++2146512

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell