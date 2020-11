Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Zweimal Aufgefahren

Ohne Verletzte endeten am Dienstag Unfälle bei Bad Buchau.

Der Fahrer eines Lkw war gegen 6.45 Uhr auf der L275 in Richtung Riedlingen unterwegs. Bei der Ortsumfahrung Bad Buchau ordnete er sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Allmannsweiler ein und bremste. Dadurch mussten auch mehrere Nachfolgende bremsen. Das bemerkte ein 27-Jähriger zu spät und krachte mit seinem BMW gegen einen vorausfahrenden Suzuki. Auch ein 29-jähriger Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf eines Mercedes Kleintransporter auf. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. In beiden Fällen hat die Polizei aus Riedlingen die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den vier Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro. Der BMW und der Suzuki mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

