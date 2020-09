Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbrecher machen Beute

Unbekannte drangen von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in Kuchen ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände in der Straße "Im Espan". Dort hebelten sie an einem Büro ein Fenster auf und gelangten ins Innere. In einem Büro befand sich ein Tresor. Den flexten die Einbrecher auf. Im Innern fanden sie Bargeld. Das machten Sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro blieb zurück. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizeiposten Kuchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen "Im Espan" gesehen? - Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Fahrzeuge "Im Espan" gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefon Nummer 07331/93270 zu melden.

