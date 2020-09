Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ladendieb flüchtet

Zigaretten erbeutete ein 29-Jähriger am Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr sah ein Zeuge den 29-Jährigen in einem Geschäft in der Adolffstraße. Der nahm eine Stange Zigaretten aus der Auslage und steckte sie unter seine Jacke. Danach verließ der Mann das Geschäft. Der Zeuge stellte den Dieb zur Rede und wollte ihn festhalten. Der schubste den Zeugen beiseite und flüchtete. Einem weiteren Zeugen war der Dieb wegen eines ähnlichen Vorfalls in der Vergangenheit schon bekannt. Die Polizei fahndete nach dem 29-Jährigen, konnte ihn jedoch nicht auffinden.

