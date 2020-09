Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zufahrtsschranke beschädigt

Am Wochenende demolierten Unbekannte eine Schranke in Heidenheim.

Sonntaggnacht wüteten Unbekannte an dem Parkplatz im Banater Weg. Die Metallschranke wurde derart belastet, so dass die Schweißnaht aufbrach. Wie die Unbekannten das schafften ist nicht klar. Zeugen konnten gegen 23 Uhr laute Motorgeräusche wahrnehmen. Die stehen möglicherweise in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und Nutzen öffentlicher Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Beschädigung von uns allen bezahlt werden muss. Seien Sie Vorbild dabei, wie mit öffentlichem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte.

