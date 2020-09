Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hoher Schaden nach Unfallflucht

Von Mittwoch auf Donnerstag kümmerte sich in Heidenheim ein Unbekannter nach einem Unfall nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen parkte in der Wilhelmstraße ein BMW. Vermutlich war der Unbekannte in der Clichystraße unterwegs und beschädigte den BMW beim Abbiegen. Laut Polizei beträgt der Schaden an dem Auto etwa 4.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei aus Heidenheim.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

