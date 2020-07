Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auf dem Heimweg bestohlen

Diebe zogen am Montag einer Frau in Giengen die Handtasche von der Schulter.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr war die Frau zu Fuß in der Gasse Launtel unterwegs. Kurz vor dem Margarete-Steiff-Platz überraschten sie zwei Männer, die von hinten an ihr vorbei rannten. Einer davon zog ihr die Handtasche von der Schulter. Mit der Beute flüchteten sie in Richtung Marktstraße. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach den Verdächtigen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. In der mintfarbenen Tasche waren zwei Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Dokumenten und ein Handy der Marke "Huawei". Die Verdächtigen sollen groß und schlank sein. Einer trug eine helle Jacke. Die Polizei aus Giengen ermittelt jetzt gegen die zwei Täter. Sie hofft auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer kennt die Verdächtigen oder sah die beiden zur Tatzeit im Bereich Launtel / Margarete-Steiff-Platz / Marktstraße?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530 an das Polizeirevier Giengen.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

