Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher flüchtet

Bei gefährlichen Fahrmanövern beschädigte ein 20-Jähriger ein geparktes Auto am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Fiat in der Basteistraße in Richtung Donaustadion. Er fuhr wohl deutlich zu schnell. Nachdem er in rasanter Weise einen Zeugen überholte verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Fiat und prallte gegen einen geparkten Pkw. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern gab er Gas und fuhr weiter. Kurz vor dem Donaustadion überholte er weitere Fahrzeuge und gefährdete wohl weitere Verkehrsteilnehmer. Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Eine Polizeistreife traf den 20-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift mitsamt seinem beschädigten Fiat an. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder dadurch gefährdet wurden.

+++++++ 1119336

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell