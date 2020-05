Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) (HDH) (UL) Region - Corona-Kontrollen auch über das verlängerte Wochenende

Die Polizei hatte auch von Freitag bis Sonntag die Vorschriften zum Infektionsschutz im Blick.

Ulm (ots)

Am Freitag, Samstag und Sonntag führte die Polizei zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei überprüften die Beamten über 1.300 Personen und fast 300 Fahrzeuge. In den meisten Fällen verhielten sich die Menschen vernünftig und hielten sich an die Regeln. Dennoch wurden etwa 66 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In den meisten Fällen mussten Anzeigen gefertigt werden, weil sich Personen in Gruppen von mehr als zwei Personen in verbotener Weise im öffentlichen Raum aufgehalten hatten oder sich auf Plätzen aufhielten, die gesperrt waren.

(GP)In Eislingen stießen die Beamten am Sonntag gegen 21.35 Uhr in der Talstraße auf zwei Personen, die sich trotz des bestehenden Betretungsverbotes auf einem öffentlichen Platz aufhielten. Die beiden hätten dort Basketball gespielt. Die Polizei nahm die die jungen Männer genauer ins Visier. Bei dem 19-Jährigen fanden sie ein Springmesser. Das wurde beschlagnahmt, den Mann erwartete nun auch deshalb eine Anzeige. Am Montag gegen 0.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Streichenbachstraße einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Die Insassen begingen nicht nur einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Die Polizisten fanden auch noch Drogen in dem Auto. Sie beschlagnahmten das Cannabis. Auf den 21-jährigen Besitzer kommt nun auch deshalb eine Anzeige zu.

(UL)Bereits Samstagabend rief ein Zeuge die Polizei, weil sich mehrere Fahrzeuge Im Ruhetal aufhielten. Die Polizei stellte insgesamt fünf Fahrzeuge und elf Personen fest. Alle elf sehen nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen.

Informationen über die neuen Regelungen gibt die Landesregierung im Internet unter www.baden-wuerttemberg.de, sie finden sich aber auch in Presse, Radio und Fernsehen.

++++++++++++++

Claudia Kappeler Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell