Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Frau entzündet Plane

Am Sonntag soll eine zündelnde Frau in Geislingen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst haben.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Brand. Eine Frau soll in der Schubartstraße mit dem Feuerzeug etwas angezündet haben. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Gebrannt hatte eine Plane, die an einem Bauzaun befestigt war. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig, weil das Feuer schon aus war. Die Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täterin sei etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trage lange, schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Sie sei in Begleitung eines Gleichaltrigen gewesen. Der Mann sei etwa 1,90 Meter und trug rasierte, blonde Haare. Er soll eine blau-weiße Jacke getragen haben. Eine Gefahr für ein angrenzendes Gebäude habe zu keiner Zeit bestanden.

++++0293757

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell