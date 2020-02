Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kein Führerschein, aber Drogen

Polizei findet geflüchteten Rollerfahrer

Ulm (ots)

Eine Streife der Autobahnpolizei Heidenheim wollte am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Grabenstraße einen Rollerfahrer kontrollieren, dieser gab jedoch Gas. Der Rollerfahrer flüchtete mit seinem Gefährt über mehrere Straßen. In der Siechenbergstraße ließ er das Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß weiter. Nachdem der Roller abgeschleppt war wurde der Fahrzeughalter aufgesucht. Dort konnte der Geflüchtete angetroffen werden. Das Ergebnis der ersten Ermittlungen: Der 17-jährige Rollerfahrer besitzt keine Fahrerlaubnis und er stand unter dem Einfluss von Drogen. Etwas Marihuana hatte er bei sich zuhause. Eine Blutentnahme folgte. Der Roller wird auf technische Veränderungen überprüft. Der junge Mann sieht mehreren Anzeigen entgegen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0199287)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell