Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lauterach - Gebäude nach Küchenbrand unbewohnbar

Ein technischer Defekt eines Elektrogerätes dürfte am Dienstag in Lauterach zu einem Brand geführt haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Zeugin das Feuer in der Straße "Zum Burggraben" in Neuburg gegen 17 Uhr. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Personen im Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in der Küche aus. Dort stand eine elektrische Getreidemühle, die wegen eines technischen Defektes in Brand geraten sein dürfte. Der Rettungsdienst und rund 35 Angehörige der Feuerwehr waren im Einsatz. Auch der Bürgermeister war am Brandort. Die Bewohner konnten bei Verwandten übernachten. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen der Polizei nicht vor.

