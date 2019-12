Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Ladendieb reißt sich los

Ein Spiel klaute am Donnerstag in Eislingen ein Unbekannter.

Ulm (ots)

Kurz vor 13.30 Uhr soll der Täter das Spiel in einem Geschäft in der Hauptstraße eingesteckt haben. Das hatte eine Zeugin beobachtet und später der Polizei berichtet. Die Frau hielt den Mann fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Der riss sich aber los und entkam. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem mutmaßlichen Dieb, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Täter soll zwischen 20 und 35 Jahre alt und ein südeuropäischer Typ sein. Er hat kurze, schwarze Haare und einen Oberlippen- und Kinnbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzem T-Shirt, grauer Jogginghose und weißen Schuhen. Er soll eine helle Tasche getragen haben. Die Polizei (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

