Hohen Sachschaden gab es bei einem Unfall am Dienstag in Ehingen.

Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf in der Rottenacker Straße und bog nach links in die B465 in Richtung Ehingen ab. Eine 51-Jährige war auf der B465 mit ihrem VW Sharan in Richtung Biberach unterwegs. Sie hatte Vorfahrt. Der Golf Fahrer übersah die Frau. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Die Sharan Fahrerin erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Sharan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.500 Euro.

