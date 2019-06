Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Felssturz

Ein großer Felsbrocken blockiert die Kreisstraße zwischen Gundershofen und Mehrsteten

Ohne erkennbaren Grund löste sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ein mächtiger Felsbrocken oberhalb der K 7409 zwischen Gundershofen und Mehrstetten. Der Fels schlug zunächst am Fahrbahnrand auf und beschädigte dort den Randstein und den Fahrbahnbelag vor er mitten auf Straße liegen blieb. Da ein Durchkommen am Fels vorbei nicht mehr möglich war musste die Verbindungsstraße ab Gundershofen bis zum Ortseingang Mehrstetten komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Schelklingen war mit schwerem Gerät vor Ort und konnte den etwa 2 Kubikmeter großen Gesteinsbrocken von der Straße schieben. Da die Wucht des Aufpralls die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen hatte, wird die Sperrung andauern. Unklar ist zudem, ob sich noch weitere Gesteinsbrocken lösen können. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist erst nach einer Freigabe durch die zuständige Straßenmeisterei zu rechnen. Diese wird im Laufe des Samstages weitere Überprüfungen durchführen. Der Sachschaden an der Fahrbahn dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1074348)

