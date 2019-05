Polizeipräsidium Ulm

Schwere Verletzungen zog sich ein 36-Jährige bei einem Unfall am Dienstag in Unlingen zu.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger von Möhringen nach Unlingen. In der Bühlengasse war ein VW unterwegs. Dessen Fahrerin bog an der Einmündung nach links in Richtung Möhringen ab. Auf die Vorfahrt des Mopeds hatte die 52-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer der Simson stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 6.000 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Motorradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Außerdem haben Zweiräder keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Deshalb heißt es jetzt: Lieber einmal mehr und genauer schauen. Damit alle sicher ankommen.

