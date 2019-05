Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Räuber gehen leer aus

Am Dienstagmorgen bedrohten zwei Maskierte eine Frau in einer Ulmer Spielhalle.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 Uhr sollen die zwei Männer das Gebäude im Schulze-Delitzsch-Weg betreten haben. Einer von ihnen soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Messer in der Hand gehalten haben. So soll er von einer Angestellten Geld gefordert haben. Nachdem ein Zeuge hinzugekommen sei, hätten die Verdächtigen von ihrem Vorhaben abgelassen. Sie seien zu Fuß in Richtung Raiffeisenstraße geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Die Verdächtigen seien etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Beide trugen Sturmhauben, Handschuhe und dunkle Jogginghosen. Der bewaffnete Wortführer soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er soll einen dunklen Kapuzenpulli getragen haben. Der andere soll kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken haben. Auf seiner Jacke soll ein weißer Aufdruck auf dem Rücken sein. Zudem soll er eine weiße Tüte getragen haben. Die Kriminalpolizei Ulm hofft unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer kennt die Verdächtigen? - Wem sind die Personen zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr insbesondere im Bereich Raiffeisenstraße, Schulze-Delitzsch-Weg, Johannes-Palm-Straße, aufgefallen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

++++0995695

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

