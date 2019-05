Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Berauscht geflüchtet

Nicht davon kam ein 72-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein Peugeot in der Sontheimer Straße in Richtung Sontheim. Der Fahrer wollte nach links in die Neuffenstraße abbiegen. Ihm kam ein Ford entgegen. Auf dessen Vorfahrt achtete der 72-Jährige nicht. Er lenkte nach links und prallte gegen den Fiesta. Die Insassen stiegen aus und tauschten ihre Personalien. Dabei roch die Beifahrerin im Ford Alkohol beim Unfallverursacher. Sie rief die Polizei. Das war dem Senior nicht recht. Er stieg in sein Auto und flüchtete. Die Polizei hatte den Unfallverursacher schnell ausfindig gemacht. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Peugeotfahrer tatsächlich intus hatte. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.500 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

