POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher auf Geld aus

In zwei Eislinger Gebäuden waren in den vergangenen Tagen Einbrecher.

Am Donnerstag, kurz nach 3 Uhr, brach ein Unbekannter die Tür zu einem Lokal in der Schulstraße auf. Er machte sich an den Automaten zu schaffen. Die knackte er und nahm das Geld heraus. Der Einbrecher nahm auch noch fünf Getränkedosen mit, bevor er flüchtete.

Am frühen Freitag bemerkte die Inhaber einer Firma in der Hauptstraße, dass dort ebenfalls eingebrochen wurden. Jemand hatte die Tür zum Verkaufsraum aufgehebelt. Er schnappte sich die Trinkgeldkassen und drei Geldkassetten. Damit flüchtete der Dieb unerkannt.

In beiden Fällen ermittelt die Eislinger Polizei (Tel. 07161/8510). Sie rät, über Nacht und freie Tage kein Geld in Firmen zurückzulassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

