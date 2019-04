Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Viel Rauch und Öl

Nach einem Brandalarm am Sonntag in Göppingen musste die Feuerwehr viel Öl abpumpen.

Kurz nach 13 Uhr löste die Alarmanlage in einem Haus in der Karl-Ehmann-Straße aus. Die Feuerwehr rückte aus, fand aber nur Rauch im Heizraum. Der rührte wohl von einer Pumpe her. Die war kaputt, was den Rauch nach sich zog. Eine weitere Folge war, dass mehrere tausend Liter Öl ausliefen. Die musste die Feuerwehr wieder beseitigen. Gebrannt hat es nicht.

