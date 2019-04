Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Motorradfahrer auf Motorrad aufgefahren

Ulm (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, fuhren zwei Leicht-Kraftrad-Fahrer hintereinander auf der L306. Sie kamen aus Richtung Unteressendorf und wollten bei Hochdorf auf die B30 auffahren. Der vorausfahrende 17-Jährige musste aufgrund der Verkehrslage anhalten. Dies erkannte der folgende, ebenfalls 17-Jährige nicht und fuhr auf ihn auf. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der vorausfahrende Kradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 0747086

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell