Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Nachbar wurde auf Rauch in Garage aufmerksam

Ulm (ots)

Am Sonntagmittag, kurz vor 15 Uhr, musste die Feuerwehr in Gerstetten ausrücken. Einem Nachbar war aufgefallen, dass es aus der Garage auf dem Nachbargrundstück raucht. In der Garage musste ein Mörtelkübel abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Bewohner die Grillasche vom Vorabend darin entsorgt. Sie war wohl noch nicht vollständig abgekühlt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

