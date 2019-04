Polizeipräsidium Ulm

Gegen 23.45 Uhr sah ein Zeuge Feuer im Bereich der Illerstraße. Er wählte den Notruf. Eine größere Gartenhütte brannte. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten zu dem Brand aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Gartenhütte stand in unmittelbarer Nähe zu einer Banhnlinie. Durch die Hitzeentwicklung wurden angrenzende Signalanlagen der Bahn stark beschädigt. Dadurch wird es in nächster Zeit zu Beeinträchtigungen auf der Bahnlinie kommen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Den Sachschaden an der Gartenhütte schätzt die Polizei auf etwa 10.000 bis 20.000 Euro. Der Schaden an den Einrichtungen der Bahn dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

