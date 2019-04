Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Einbrecher unterwegs/ Samstagnacht brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Bad Schussenried ein.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 und 8 Uhr war ein Unbekannter in der Lessingstraße unterwegs. An einem Wohnhaus schlug er eine Scheibe ein. Durch das Fenster gelangte er ins Innere einer Wohnung. Dort suchte er in den Räumen nach Brauchbarem. Er fand offenbar nichts. Danach flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Die Polizei Riedlingen (07371 9380) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Sie wollen Ihr Eigentum besser vor Einbruch sichern? Dazu bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ulm eine Beratung, auch zum Smart Home. Sie ist produktneutral, fachmännisch, unverbindlich und kostenlos. Speziell geschulte Polizeibeamte erläutern telefonisch, am Haus oder in den Beratungsstellen, wie man sich effektiv vor Einbrüchen schützen kann. Termine können unter der Rufnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

Anna Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

