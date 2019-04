POL-UL: (GP) Gruibingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Kraftfahrer nach vermeintlicher Messerattacke in Untersuchungshaft /

Polizeipräsidium Ulm

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Kraftfahrer nach vermeintlicher Messerattacke in Untersuchungshaft

Am Sonntag erlitt ein 27-Jähriger in Gruibingen bei einer Auseinandersetzung schwere Verletzungen.

Wie die Behörden mitteilen, handele es sich bei den zwei Kontrahenten um Kraftfahrer. Beide hätten ihre Ruhezeit auf einem Rasthof bei Gruibingen verbracht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gerieten der rumänische Verdächtige und ein Litauer gegen 13.30 Uhr in Streit. Etwa nach zwei Stunden sollen sich die beiden alkoholisierten 27-Jährigen umarmt haben. Danach blutete das vermeintliche Opfer aus dem Bauch. Die Wunde erwies sich später als Stichwunde. Der Rumäne steht im Verdacht, den Litauer bei der Umarmung verletzt zu haben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den vermeintlichen Messerstecher vorläufig fest. Am Montag erließ eine Richterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Seither sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Angaben zu der gegen 15.30 Uhr stattgefundenen Auseinandersetzung oder zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07161/632360 melden.

