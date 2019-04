Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten- Ungewöhnliche Beute

Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Gebäude in Achstetten ein.

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Einbrecher in der Hauptstraße unterwegs. Zwischen 19.30 und 7 Uhr hebelten die Unbekannten an einem Gebäude eine Stalltür auf. Über den Stall gelangten sie in das Wohnhaus. Das ist seit längerem unbewohnt, möglicherweise gab es deshalb nicht viel zu holen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Diebe eine Gardine mit und flüchteten. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Sie wollen Ihr Eigentum besser vor Einbruch sichern? Dazu bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ulm eine Beratung, auch zum Smart Home. Sie ist produktneutral, fachmännisch, unverbindlich und kostenlos. Speziell geschulte Polizeibeamte erläutern telefonisch, am Haus oder in den Beratungsstellen, wie Sie sich effektiv vor Einbrüchen schützen können. Termine können unter der Rufnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

