POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Mit Revolver bedroht

Am Samstagabend wurde gegen 23 Uhr die Polizei nach Rot an der Rot gerufen. Hier saßen zunächst ein 57-Jähriger und ein 20-Jähriger gemeinsam an einem Lagerfeuer auf einem privaten Grundstück. Was genau vorgefallen war, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Jedenfalls ging der Ältere kurz weg und kam mit einem Revolver in der Hand zurück. Damit bedroht er den Jüngeren. Dieser wehrte sich und stieß den Angreifer zu Boden. Als die Polizei dann eintraf, war der stark betrunkene 57-Jährige bereits weg. Er konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Der Revolver, eine Luftdruckwaffe, wurde aufgefunden und beschlagnahmt. Er war legal im Besitz der Waffe und verfügte über einen Waffenschein. Er wird wegen Bedrohung zur Anzeige gebracht.

