Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Fahrer durch untergehende Sonne geblendet

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es im Stadtteil Suppingen zum Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Dorf-Blaubeurer Straße. Die 18-jährige Unfallverursacherin fuhr von der Blaubeurer Straße nach links in die Dorfstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden Mercedes. Beide Autos stießen zusammen. Es kam zum Schachschaden in Höhe von 5.000EUR am BMW der Verursacherin und in Höhe von 2.000EUR am Mercedes. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Die Verursacherin gab an, durch die untergehende Sonne geblendet worden zu sein. Sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Da sie auch noch Fahranfängerin ist, geht ein Bericht an die Führerscheinstelle.

+++++++++++++++++++++++++++ 0648015

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell