POL-UL: (GP) Eislingen - Gelegenheit macht Diebe - Am Mittwoch griff in Eislingen ein Unbekannter in einen Einkaufswagen.

Gegen 10.30 Uhr war eine Seniorin in einem Geschäft in der Salacher Straße. Ihre Geldbörse hatte sie in der Handtasche, die in einem Einkaufswagen lag. In einem unbeaufsichtigten Moment griff der Dieb zu und klaute den roten Geldbeutel aus der Tasche. In dem waren nicht nur Geld sondern auch persönliche Gegenstände.

Tipp der Polizei: Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

