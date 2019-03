Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag war gegen 14 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Peugeot in der Schlierbacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Friedhof" wollte ein 75-Jähriger die Fahrbahn überqueren. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah der Fußgänger den herannahenden Pkw. Der Mann wurde vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fußgänger zog sich schwere Verletzungen im Bein- und Kopfbereich zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Operationen befindet sich der Fußgänger bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

