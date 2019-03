Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Anhänger schert aus und verursacht Schaden

Ein unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Donnerstag in Göppingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 7.40 Uhr war eine 50-Jährige in der Heininger Straße Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie stand mit ihrem VW bei der Kreuzung Jahnstraße auf der Geradeausspur. Links an ihr fuhr ein Lastwagen mit Anhänger vorbei. Beim Abbiegen in die Jahnstraße scherte der Anhänger zu weit aus und beschädigte dabei den VW. Der Fahrer fuhr danach weiter. Möglicherweise hat er den Zusammenstoß gar nicht bemerkt. Die Polizei aus Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Der Lkw sei beige/weiß gewesen und der Anhänger hatte möglicherweise ein ungarisches Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

