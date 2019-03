Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Kind verletzt sich leicht

Am Dienstag prallte eine 11-Jährige in Ertingen gegen einen Transporter.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war ein Sprinter in der Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Haltestelle auf der anderen Straßenseite hatte ein Bus gestoppt. Deshalb fuhr der 32-Jährige Fahrer langsam. Hinter dem Bus überquerte ein Kind die Straße. Der Fahrer des Daimler konnte nicht mehr bremsen. Die 11-Jährige prallte gegen das Fahrzeug. Dabei verletzte sie sich leicht. Einen Arzt benötigte das Kind jedoch nicht. An dem Transporter entstand kein Schaden.

Die Polizei rät: Seien Sie als Fahrzeugführer stets aufmerksam und bremsbereit. Rechnen Sie damit, dass Fußgänger, insbesondere Kinder, plötzlich die Fahrbahn betreten. Reduzieren Sie im Bereich von Kindergärten, Schulen und Wohngebieten Ihre Geschwindigkeiten, auch wenn Sie keine Fußgänger erkennen können.

