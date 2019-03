Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auf Baustelle bedient

Von Montag auf Dienstag machten Diebe in einem Rohbau in Laupheim Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 16 und 7.30 Uhr kamen Einbrecher auf ein Gelände in der Straße Auf dem Berg. In einem Rohbau suchten sie nach Brauchbarem. Im Gebäude hebelten sie ein Lager auf. In diesem fanden sie mehrere Werkzeuge. Die nahmen sie mit und flüchteten.

Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweis der Polizei: Prüfen Sie regelmäßig die Bestände ihrer Werkzeuge und Materialien, so behalten Sie den Überblick und stellen schnell auch kleinere Diebstähle fest.

Offen herumliegende Werkzeuge und Materialien stellen eine Einladung für Diebe dar. Lassen Sie auch tagsüber nichts unbeaufsichtigt liegen. Hochwertige Werkzeuge sollten im Zweifelsfall nicht auf der Baustelle zurückgelassen werden.

++++++0508609

Anna Schulz / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell