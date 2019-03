Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Wurst und Wecken

Auch Lebensmittel machten Unbekannte bei einem Einbruch in den vergangenen Tagen in Warthausen zu ihrer Beute.

Ulm (ots)

Montag oder Dienstag waren die Einbrecher in der Jahnstraße. Zwischen 20.15 und 17 Uhr gingen sie zu einem Vereinsheim und brachen Türen auf. Sie betraten das Gebäude. Weil sie in diesen Räumen keine Beute fanden, gingen sie zu einem Fenster und schlugen die Scheibe ein. Sie stiegen in das Haus und brachen auf der Suche nach Brauchbarem weitere Türen auf. Die Unbekannten fanden Lebensmittel. Sie aßen die Wecken und die Wurst. Außerdem fanden sie sieben schwarze Daunenjacken mit der Aufschrift des Sportvereins. Die machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten. Die Täter hinterließen ihre Spuren an dem Tatort. Spezialisten der Biberacher Polizei (07351/4470) haben sie gesichert und erhalten so erste Hinweise auf die Unbekannten.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

