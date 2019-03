Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen in Burgrieden.

Gegen 7.50 Uhr war ein 37-Jähriger von Burgrieden in Richtung Laupheim unterwegs. Ein Mazda kam ihm entgegen. An einer Einmündung bog der VW-Fahrer nach links in die Straße am Flugplatz ab. Dabei beachtete er die Vorfahrt der 47-Jährigen nicht. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Laut Polizei beträgt der Schaden an beiden Fahrzeugen etwa 20.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-Verkehr.de.

