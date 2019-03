Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Tödlicher Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Am Dienstagmorgen erlag bei Aichelberg ein 55-Jähriger an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Mann war gegen 9.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Mühlhausen soll er nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf die rechte Spur gewechselt haben. Dort fuhr er aus noch unbekannter Ursache auf einen Tanklaster auf. Nach dem Zusammenstoß wurde der Opel nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Das Auto überschlug sich. Ersthelfer waren schnell zur Stelle und trugen den Bewusstlosen aus dem Wrack. Sie reanimierten den Mann bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst. Trotz aller Hilfe verstarb der 55-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Gefahrgut-Lkw war nicht beladen. An ihm entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Umliegende Feuerwehren und die Autobahnmeisterei waren im Einsatz. Die Polizei aus Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

