POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Montagmorgen in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr war ein 31-Jähriger in der Christophstraße unterwegs. Er wollte mit seinem Audi in die Straße Am Meilenstein abbiegen. Hierbei stieß er mit einem Ford zusammen. Mit dem kam von links eine 22-Jährige. Die Frau hatte Vorfahrt und versuchte noch auszuweichen. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizeiangaben beträgt der Schaden etwa 25.000 Euro.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

