POL-UL: (UL) Ulm - Beherzte Ersthelfer

Am Dienstag endete bei Ulm die Fahrt eines 42-Jährigen nach einem medizinischen Notfall am Baum.

Ulm (ots)

Der Lkw-Fahrer war gegen 9.30 Uhr von Erbach in Richtung Ulm unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Mann während der Fahrt das Bewusstsein. Im Bereich der Eisenbahnstraße sei der Lastwagen rechts von der Straße abgekommen. Die Fahrt endete an einem Baum und Sträuchern. Hinzugekommene leisteten solange Erste Hilfe, bis der Fahrer wieder bei Bewusstsein war. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Zur Bergung des Trucks war der Verkehr über einen längeren Zeitraum beeinträchtigt.

