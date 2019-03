Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Betrunkener 48-Jähriger versursacht Unfall

Verletzter Fahrer ist deutlich alkoholisiert

Am Freitag wurde die Polizei um 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Edelbeuren und Erolzheim gerufen. Ein 48-Jähriger war mit seinem Opel von Erolzheim Richtung Edelbeuren unterwegs. Im Wald kam er in einer Rechtskurve auf Grund seiner hohen Alkoholisierung nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 28-jähriger Mercedes-Fahrer konnte dem Opel nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos und der Mercedes schleuderte in der Folge in den Graben. Der betrunkene 48-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik verbracht werden. In der Klinik wurde ihm dann auch noch Blut abgenommen, hiergegen wehrte er sich. Der Opel-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss entgegen, außerdem muss er sich wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Seinen Führerschein haben die Polizisten einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 21.000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

