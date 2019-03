Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher bleibt ohne Beute

Ein Unbekannter versuchte am Sonntag eine Scheibe in Biberach einzuschlagen.

Gegen 5.30 Uhr versuchte ein Unbekannter eine Scheibe einzuschlagen. Eine Polizeistreife stellte eine beschädigte Schaufensterscheibe in der Straße "Marktplatz" an einem Gebäude fest. Der Einbrecher flüchtete unerkannt. Er gelangte nicht in das Gebäude. Einsatzkräfte der Feuerwehr verschlossen die Scheibe wieder. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

