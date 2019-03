Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher unterwegs

Unbekannte drangen von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude in Biberach ein.

Ulm (ots)

Unbekannte gelangten zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 6 Uhr in ein Gebäude in der Leipzigstraße. Im Innern fanden sie vier Automaten. Die brachen sie auf und nahmen den Inhalt mit. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Was die Einbrecher genau mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler vom Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/447-0) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun die Täter.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

