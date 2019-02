Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH) Gruibingen/A8/Lonetal/A7 - Kraftfahrer getestet

Am Sonntag kontrollierte die Polizei an Raststätten Lastwagenfahrer.

Ulm (ots)

Auf verschiedenen Parkplätzen überprüften knapp 20 Polizisten rund 250 Kraftfahrer. Die Kontrollen erfolgten ab 19.30 Uhr, also vor Ende des Fahrverbots für Lastwagen um 22 Uhr. Denn immer wieder musste die Polizei in der Vergangenheit feststellen, dass Brummifahrer zu viel Alkohol trinken. Am Ende des Fahrverbots haben sie dann noch immer hohe Promillewerte im Blut. Für den Verkehr stellen sie dann eine erhebliche Gefahr dar, so die Polizei.

Auch am Sonntag waren von den rastenden Fahrern 27 alkoholisiert. Die Testgeräte zeigten 15-mal Werte noch unterhalb der 0,5-Promille-Grenze. Bei zwölf Fahrern lag der Wert teil deutlich darüber bis hin zu knapp unter zwei Promille. Um zu verhindern, dass die Fahrer sich betrunken ans Steuer setzen, stellte die Polizei etwa Schlüssel oder Frachtpapiere sicher. Das Ergebnis der Kontrollen zeige deren Notwendigkeit, sagt die Polizei. Sie werde die Kontrollen fortsetzen.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

