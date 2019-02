Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - 31-Jähriger leistet Widerstand

Am Dienstagmorgen beleidigte ein alkoholisierter Mann in Ehingen Polizisten und wehrte sich gegen die Blutentnahme.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann in der Riedlinger Straße. Der saß in einem Toyota und roch nach Alkohol. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der 31-Jährige schon mit Alkohol hergefahren ist. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. Deshalb musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige. Die Beamten hielten ihn fest. Erst dann konnte ihm ein Arzt das Blut abnehmen. Im Krankenhaus beleidigte er die Polizisten. Die behielten den Autoschlüssel des Mannes, bevor er auf freien Fuß kam. Das soll verhindern, dass er möglicherweise betrunken mit dem Auto wegfährt. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 31-Jährigen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen die Polizei und Beleidigung.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

