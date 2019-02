Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Räderklau am Autohaus

Am Wochenende stahlen Unbekannte alle acht Räder von zwei Autos.

Ulm (ots)

Am Montag erfuhr die Polizei von unbekannten Tätern, welche die Räder von zwei neuwertigen Autos stahlen. Die Fahrzeuge standen im Freien und die Aluräder passen auf Hyundai Tucsons. Die Diebe waren zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 10 Uhr am Werk. In dieser Zeit bockten sie die Autos mit einem Wagenheber auf. Dann montierten sie die Räder ab und nahmen sie mit. Die Polizei in Amstetten hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise.

++++++0357901

Lydia Weiß/Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell