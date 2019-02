Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Heizung brennt

Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage führte am Dienstag in Blaubeuren zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr qualmte der Heizraum in einem Mehrfamilienhaus im Von-Jan-Weg in Gerhausen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt dafür sorgte, dass Dampf austrat. Dieser wiederum führte zu einem Kurzschluss, worauf die Heizung brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete den Keller. Manche der knapp zehn Bewohner evakuierte die Feuerwehr. Die anderen Anwesenden gingen selbst ins Freie. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein Schaden. Der Schaden an der Heizung beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro.

