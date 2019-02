Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Leere Beute

Gefüllte Säcke nahm ein Unbekannter bei einem Einbruch am Wochenende in Mergelstetten mit.

Montagmorgen sah ein Zeuge die Spuren: Am Wochenende war ein Unbekannter an dem Einkaufsmarkt im Stuttgarter Ring. Der Täter brach ein Schloss auf und betrat das Lager. Er hatte es auf Leergut abgesehen. Das war in Kunststoffsäcken gelagert. Mehrere gefüllte Säcke nahm der Einbrecher als Beute mit. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zum Transport ein Fahrzeug dabei hatte. Die Ermittler vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) suchen nun den Einbrecher.

