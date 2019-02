Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Falscher Polizeibeamter

Nicht hereingefallen ist ein Mann am Freitag auf eine dreiste Geschichte

Ulm (ots)

Dass seine Kontodaten in einem Notizbuch von festgenommenen Rumänen stehen teilte ein Anrufer einem 78jährigen Mann in Illerkirchberg mit. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Der mutmaßliche Polizist äußerte dabei dass man einen Hintermann bei der Bank vermute. Wie auch sonst sollten die Rumänen an die Kontodaten kommen. Um den Hintermann bei der Bank ausfindig zu machen solle der Mann verschiedene Transaktionen vornehmen. In mehreren Telefonaten mit dem angeblichen Polizeibeamten wurde die Geschichte immer dreister. Deshalb meldete sich der 78jährige über Notruf bei der Polizei. So konnte eine Geldübergabe an die falschen Polizisten rechtzeitig verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ulm durchgeführt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0247656)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell