POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Betagter Senior missachtete in der Eile die Vorfahrt

Ulm (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, fuhr ein 88-Jähriger auf der K7368 von Ammerstetten in Richtung Hüttisheim. An der Einmündung zur L1261 wollte er diese überqueren um verbotenerweise einen Feldweg gegenüber zu benutzen. Er missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Weinstetten kommenden Audi A1. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Audi nach rechts abgewiesen wurde. Dabei prallte er gegen einen Telefonmast und kam 20 Meter weiter in einer Wiese zum Stehen. Die 63-jährige Lenkerin des Audi wurde leicht verletzt, der Unfallverursache blieb unverletzt. Am Mercedes des Seniors entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000EUR, am Audi in Höhe von 6.000EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 2320680

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell